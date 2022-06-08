"Роза Хутор" открывает парк водопадов "Менделиха" для посетителей

8 июн. 12:40

Самая популярная достопримечательность горного курорта "Роза Хутор" в Сочи - парк водопадов "Менделиха" вновь открыт для туристов.

Парк водопадов расположен на Южном склоне хребта Аибга, он начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). Добраться до него можно как на подъемнике, так по маркированной пешей тропе маршрута "Путь к водопадам". Пеший подъем займет около трех часов, протяженность маршрута 7 км.

Сейчас для туристов открыты Среднее и Большое кольцо, включающие шесть водопадов, в том числе "Золотой". "Малое кольцо водопадов, вскоре также откроется. Как только завершаться работы по его благоустройству, отдыхающие смогут увидеть уже все семь водопадов", - сообщили в пресс-службе горного курорта.

Отмечается, что после снежной зимы водопады будут особенно полноводными и впечатляющими.