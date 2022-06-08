Власти Вильнюса за лето демонтируют крупнейший мемориал советским воинам

8 июн. 12:29

Власти Вильнюса демонтируют до конца лета мемориал на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище столицы, - заявил сегодня в эфире национального радио LRT мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Дальнейшие действия самоуправления будут зависеть от того, когда будет приведена в порядок документация, когда эти объекты будут переданы в собственность города, а горсовет объявит свое решение", - поведал он, передает ТАСС.

В начале этой недели департамент культурного наследия Литвы вывел установленные на мемориале каменные стелы из-под режима охраны, вопрос об их дальнейшей судьбе будет обсуждаться сегодня на заседании горсовета.

Напомним, воинский мемориал на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. Здесь захоронено более 3 тыс солдат Красной армии, в том числе литовцев, погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса от нацистов. В 1984 году на мемориале были установлены шесть стел - стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск.