Купальный сезон в Сочи открыт

8 июн. 12:17

Черное море под Сочи прогрелось до комфортных для купания 22 градусов.

В среду самая теплая вода в море оказалась у берегов Сочи, оно прогрелось до плюс 22, это комфортная температура для купания, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чуть холоднее вода сегодня на пляжах Геленджика и Туапсе - плюс 21, в Анапе температура воды в море составляет 20 градусов, в Новороссийске - 19.

Азовское море также прогрелось достаточно, чтобы купаться, его температура составляет 20-24 градуса. Самое теплое море у побережья Ейска.