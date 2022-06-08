Лавров: отношения России и Турции переживают период зрелого партнерства

8 июн. 12:00

Отношения между Россией и Турцией переживают период зрелого партнерства, они основаны на прагматизме, уважении и учете интересов друг друга, уважении принципов добрососедства, - заявил после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу глава МИД России Сергей Лавров.

"Даже если у нас возникают разногласия по тем или иным вопросам, мы неизменно относимся к позиции друг друга с полным уважением. И в этом ключ к достижению и развитию тех двусторонних связей, которые идут на пользу нашим народам", - подчеркнул глава МИД России.

"Мы уделяем приоритетное внимание сотрудничеству в сфере энергетики. По плану строится АЭС "Аккую", развивается использование трубопровода "Турецкий поток".

Мы высоко ценим инициативу наших турецких друзей о разминировании украинских портов для разблокирования иностранных судов, которые держатся там, по сути, в заложниках. Мы понимаем их заинтересованность в этом", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что с российской стороны нет никаких трудностей для того, чтобы решить эту небольшую проблему.

"И если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать", - добавил Лавров.

"У нас хорошие перспективы перехода на национальные валюты во взаимных расчетах, этот процесс находится в продвинутой стадии. Мы обсуждаем использование карты "МИР" в Турции, что позволит восстановить туристический поток до допандемийного уровня", - отметил Сергей Лавров., поблагодарив турецких коллег.

Также Лавров анонсировал проведение новой встречи в формате "3+3".