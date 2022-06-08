Власти Черногории отключили вещание российских телеканалов

8 июн. 11:54

Власти Черногории отключили в стране вещание российских телеканалов - как попавших под санкции ЕС, так и не попавших туда, - сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников.

"В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что в Черногории отключили и Первый канал, и канал "Победа", в отношении которых Евросоюз никаких рестрикций не вводил, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Евросоюз ввел новые санкции ЕС против России, которые, в числе прочего, предусматривают запрет на вещание на территории союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр - Международный.