Румыния готовится поглотить Молдавию, считает Додон

8 июн. 11:53

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что страну планируется присоединить в Румынии.

По его мнению, действующий президент Молдавии Майя Санду "и ее внешние хозяева" провоцируют дестабилизацию в республике. "Техническое и политико-военное объединение" Молдавии и Румынии планируется провести без учета мнения граждан, заявляет он.

"Все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета", - написал он в своем Telegram-канале.

В мае обсуждались поставки оружия НАТО Молдавии, в июне власти Молдавии запросили у ЕС нелетальное вооружение.