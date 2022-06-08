В США прокомментировали "желание Байдена" сделать из Саудовской Аравии страну-изгой

8 июн. 11:52

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, собирается ли президент США Джо Байден выполнить предвыборные обещание добиваться того, чтобы Саудовская Аравия стала страной-изгоем после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

"Саудовская Аравия на протяжении 80 лет является стратегическим партнером США", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Жан-Пьер отметила, что все президенты США, начиная с Франклина Делано Рузвельта, встречались с саудовскими руководителями. Она уточнила, что Байден считает Саудовскую Аравию важным партнером с точки зрения ряда региональных и международных стратегических вопросов, включая совместные усилия, направленные на прекращение войны в Йемене, сдерживание Ирана и борьбу с терроризмом, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома акцентировала внимание на том, что президент США встретится с любым лидером, если это соответствует интересам американцев. "Это для него главное", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, Байден считает, взаимодействие с саудовскими руководителями отвечает этому критерию.



Напомним, Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями в адрес политики Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года при посещении генконсульства в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд сообщил, что журналист погиб в результате произошедшего там конфликта. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб проинформировал, что под следствием находятся 18 человек. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что проводит собственное расследование, а также отрицает международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран.