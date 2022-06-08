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Вейпы стали под запретом в Казахстане

Вейпы стали под запретом в Казахстане

Правительство Казахстана приняло законодательные поправки, которые запретят продажу и курение вейпов.

"Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Курительная смесь, жидкость, газ – они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане", - сообщил в кулуарах мажилиса депутат Аманжан Жамалов.

В Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения будут внесены соответствующие поправки.

"Всякие ароматизаторы будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане. Поэтому из Налогового кодекса эти понятия убрали", - добавил депутат.

Кроме того, принято решение обложить налогами нагреваемый табак (Айком и Гло), такие стики, по данным ВОЗ, не менее вредны, чем обычные сигареты.

"Сегодня принято решение депутатами обложить эти стики акцизами. Принято решение ввести на них акцизы в размере 70% от акцизов на сигареты обычные", - рассказал Жамалов.

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