Завод минеральной воды "Архыз" стал собственностью АФК "Система"

8 июн. 11:36

"Система телеком активы" (структура АФК "Системы") приобрела производителя минеральной воды "Архыз", - сообщили в пресс-службе АФК.

"ООО "Система Телеком Активы", дочерняя компания АФК "Система", приобрела 100% ООО "Архыз Оригинал", производителя минеральной воды "Архыз". Общая сумма сделки составила около 450 млн рублей, большая часть из которых оплачивается за счет конвертации долга в капитал компании", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как рассказал представитель АФК "Система" Сергей Копытов, производство бутилированной воды представляет собой один из наиболее привлекательных сегментов рынка потребительских товаров массового спроса в России.

"Мы видим большой потенциал этого рынка за счет его консолидации и устранения фальсификата, а также на фоне ухода с него иностранных игроков. Покупка ГК "Архыз" соответствует стратегии развития АФК "Система" в этом сегменте", - добавил он.

Напомним, АФК "Система" владеет 33,3% в ООО "Аква инвест", которому принадлежит 75% ООО "Холдинг Аква", занимающегося добычей и разливом брендов "Ессентуки" №4 и №17, "Родные озера" и "Славяновская".