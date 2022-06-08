Дамба в Адыгее работает в режиме повышенной готовности 

8 июн. 11:20

Жители Тахтамукайского района Адыгеи пожаловались на повреждения дороги, ведущей к дамбе Октябрьского водохранилища.

Прибывшие на место специалисты зафиксировали усиление оползневых процессов.

После чего состоялось заседание районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по итогам которого было решено ввести режим повышенной готовности.

"Мы прекрасно понимаем, что предстоящий ремонт не является полноценным решением проблемы, но он крайне необходим для многих жителей нашего района", - прокомментировал глава Тахтамукайского района Савв Аскер, передает "КП"-Кубань".