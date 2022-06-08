В России подтвердились 3 646 новых случаев коронавируса

8 июн. 11:15

За минувшие сутки в России выявили 3 646 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 290, в Санкт-Петербурге - 223, в Подмосковье - 202. В Краснодарском крае - 87, в Ставропольском крае - 41, в Крыму - 35, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 17, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 362 105.

Госпитализированы за сутки 1 618 человек. Выздоровели - 4 737 пациентов, за все время - 17 777 625.

Умерли за сутки 79 человек, с начала пандемии - 379 736.