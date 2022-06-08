Аксенов: материковые пути в Крым остаются недоступными для гражданских

8 июн. 11:12

Пока еще рано говорить об открытии дороги с основной части территории России в Крым для гражданских целей, - считает глава республики Сергей Аксенов.

"Маршрут открыт. Для гражданских пока, наверно, рано говорить о доступности. По крайней мере, сухопутная дорога пригодна для транспортировки любых грузов для Донецкой, Луганской народных республик, можно проехать в Ростовскую область. Для военных целей и целей доставки продовольствия подходит. Для гражданских, думаю, нам необходимо какое-то время", - рассказал Аксенов, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым.