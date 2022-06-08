Порт Ейска оказался на грани банкротства

Морской порт Ейска нуждается в помощи правительства, ему грозит банкротство, пишет ТАСС.
Ситуация осложнилась в связи с сокращением в 3,4 раза объемов перевалки грузов на фоне временной приостановки судоходства в Азовском море. Выручка порта упала в 2,7 раза, пишет в своем обращении депутат Госдумы от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.
Депутат, обратившийся к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой оказать порту поддержку, указывает, что в настоящее время работа порта практически остановлена.
В правительстве сообщили, что письмо кубанского депутата направлено в Минтранс России для проработки.