Житель Хабаровского края попался в Краснодаре с партией наркотиков

8 июн. 10:52

Стражи порядка в Краснодаре нашли у приезжего из Хабаровского края крупную партию мефедрона, наркодилера задержали, - сообщает пресс-служба городского ЛУ МВД России на транспорте.

30-летнего наркоторговца поймали на железнодорожном перегоне, в его вещах правоохранители нашли сверток с наркотиками, обмотанный изолентой. Наркокурьер планировал сделать закладки в региональном центре и на момент задержания он уже успел оборудовать несколько тайников, - передает "АиФ-Юг".

Стражи порядка нашли закладки, а наркодилера заключили под стражу и завели на него уголовное дело.