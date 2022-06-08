Мигранты из Узбекистана смогут работать в Канаде

8 июн. 10:48

На сельскохозяйственные работы в Канаде могут быть привлечены мигранты из Узбекистана, сообщает ИА "Дуне" при МИД республики.

Соответствующие переговоры провели посол Узбекистана в США и Канаде Жавлон Вахабов и министр сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства канадской провинции Британская Колумбия Лана Попхэм. Обсуждалась возможность трудоустройства временных/сезонных рабочих из Узбекистана в канадской провинции. Каждый год в Британскую Колумбию на полгода прибывают около 12 тыс сезонных трудовых мигрантов, чаще всего в сельскохозяйственном секторе работают граждане Мексики.

Представители Узбекистана и Канады договорились об онлайн-встрече для дальнейшего обсуждения перспектив сотрудничества в области сельского хозяйства и направления сезонных рабочих из Узбекистана в Британскую Колумбию.

В регионе свыше 68 тыс рабочих мест в сельском хозяйстве.