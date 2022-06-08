Врач предостерег от покупки круглого редиса  

8 июн. 10:33

Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов перечислил продукты, которое потенциально могут стать настоящими "сокровищницами" нитратов.

По его словам, лучше отказаться от покупки нарезанной зелени и редиса круглой формы, так как потенциально, содержание в низ нитратов может превышать допустимую норму.

В крайнем случае, перед употреблением такую зелень стоит обдать кипятком.

"Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов — рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания", - сказал он в беседе с порталом "Доктор Питер".

Кроме того, по словам врача, особый признак отравления именно нитратами – увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями.

На второй строчке потенциально токсичных продуктов – арбузы и дыни, которые были выращены не в сезон. Наиболее безопасные продукты с точки зрения содержания в них нитратов – это белокочанная капуста, хрен и кабачки.