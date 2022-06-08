Первые суда с зерном из порта Бердянска уйдут на этой неделе

8 июн. 10:31

Уже на этой неделе из порта запорожского Бердянска уйдут первые сухогрузы с украинским зерном, - сообщил сегодня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Работа порта Бердянска, который ранее был заминирован, восстановлена, все готово для отправки грузов. Первыми грузами, скорее всего, будет наше зерно, которого, на самом деле, очень много, все элеваторы заполнены, надо освобождать для загрузки зерном этого урожая, свежего, потому что уборочная кампания у нас начнется через считанные недели. Отправка первых судов запланирована на эту неделю", - рассказал он, передает ТАСС.