В Краснодаре стартуют экскурсии для казачьей молодежи

8 июн. 10:17

На Кубани сегодня стартует цикл экскурсий для казачьей молодежи "Екатеринодар - град казачий", - сообщил вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

"Участники со всех муниципалитетов края посетят Войсковой собор Александра Невского, Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына, совершат пешеходную экскурсию "Моя улица Красная", - написал Власов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Планируется, что в этом году в экскурсиях примут участие 1,8 тыс школьников и педагогов из "казачьих" школ, а также воспитанники кадетских корпусов Краснодарского края. В прошлом году с краевой столицей познакомились 1,5 тыс. школьников.

Теперь такие экскурсии для учащихся казачьих классов, школ и кадетских корпусов в Кубанском казачьем войске будут проводить ежегодно, увеличивая число казачат, посещающих краевую столицу.

Цикл экскурсий "Екатеринодар - град казачий" в 2022 году продлится до 30 ноября.