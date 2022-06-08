Названы десять условий Турции для членства в НАТО Швеции и Финляндии

8 июн. 10:07

Турция выдвинула десять условий Швеции и Финляндии, чтобы членство этих стран в НАТО стало возможным, пишет газета Yeni Şafak.

Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО были переданы генсеку альянса 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Вето может быть снято, если страны исполнят требования Анкары.

"Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом", - пишет издание.

Также Швеция и Финляндия должны пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах, не разрешать деятельность FETÖ, проводимую в странах, закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ.

Турция требует заморозки активов и закрытия ассоциаций, связанных с терроризмом, лица, связанные с терроризмом, должны быть депортированы и экстрадированы. Демонстрации должны быть запрещены "террористическим организациям, таким как РПК".

"Две страны (Швецию и Финляндию) попросили поделиться разведданными с Турцией, - пишет газета.

Кроме того, Швеции и Финляндии, желающим вступить в альянс, предложено снять ограничения оборонной промышленности против Турции.

"Если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства", - говорится в сообщении.