Запорожье восстановит сообщение с Крымом

8 июн. 9:54

Запорожская область в ближайшее время восстановит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, - заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска", - рассказал Рогов, передает РИА Новости.

Напомним, железнодорожное сообщение с полуостровом было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма.