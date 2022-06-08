Легковушка сбила ребенка в Кропоткине 

8 июн. 9:46

Ребенок пострадал и был госпитализирован в результате аварии с участием Nissan в Кропоткине, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным, что девочка переходила дорогу на улице Гагарина вне пешеходного перехода в зоне его действия, не убедившись в отсутствии транспорта.

"Девочку с травмами госпитализировали, обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.