Ребенок пострадал и был госпитализирован в результате аварии с участием Nissan в Кропоткине, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Согласно предварительным, что девочка переходила дорогу на улице Гагарина вне пешеходного перехода в зоне его действия, не убедившись в отсутствии транспорта.
"Девочку с травмами госпитализировали, обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Легковушка сбила ребенка в Кропоткине
Ребенок пострадал и был госпитализирован в результате аварии с участием Nissan в Кропоткине, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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