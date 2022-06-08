Восточный обход Астрахани построят быстрее

8 июн. 9:42

Семь российских регионов получат дополнительное финансирование на свои дорожные проекты, что позволит с опережением завершить строительство дорог, чтобы люди увидели конкретные результаты: в их числе – Астраханская область, - стало известно на совещании премьер-министра Михаила Мишустина.

В Астраханской области за счет дополнительных денег в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" будут строить Восточный обход. Средства поступят в 2024 году, - передает "АиФ Астрахань".

Проект по созданию транзитной трассы Астрахань – Камызяк, которая уменьшит нагрузку на городские магистрали, реанимировали в 2021 году: его первая очередь стартовала еще в далеком 2004-м, но из-за отсутствия должного финансирования работы были приостановлены.

Новые сроки по контракту – до конца июля 2026 года.

Напомним, проект подразумевает строительство объездной трассы протяженностью 7,6 км от автодороги "Астрахань – Зеленга" до "Астрахань – Камызяк", а также 300-метрового моста, развязок линий освещения и остановок.