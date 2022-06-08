Близ Тбилиси продолжается расчистка дорог после ливня

8 июн. 9:26

В селе Сагурамо, находящемся в 30 км от Тбилиси продолжают расчищать дороги и восстанавливать движение, прерванное из-за последствий проливного дождя, сообщил мэр Мцхетского района Дмитрий Зурабишвили телеканалу "Рустави 2".

Накануне вечером на село вследствие ливня сошел селевой поток, главная дорога оказалась завалена камнем и щебнем. В настоящее время движение по ней восстановлено, продолжается расчистка внутренних дорог.

"Дороги у нас в очень плохом состоянии. Были сильные осадки и со стороны Зедазени пошла вода в очень большом количестве, очень повредила инфраструктуру", - рассказал Зурабишвили.

С утра в регионе проводится учет повреждений и подсчет ущерба.

Кроме того, часть населения остается без воды - затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо. Продолжаются работы по устранению проблем с подачей электроэнергии.