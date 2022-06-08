Кубань будет припекать и поливать

8 июн. 9:16

Сегодня, 8 июня, в Краснодаре будет переменная облачность при 27-29 градусах тепла, будет преобладать восточный ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с с порывами до 12 м/с, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю также ожидается переменная облачность, а местами в южной его половине пройдет кратковременный дождь с грозой. Сильный дождь, гроза, град и ветер 20 м/с возможны в отдельных районах до конца суток, и тоже будет жарко - 24-29 тепла.

На Черноморском побережье днем будет немного прохладнее - 23-28 градусов, а на Азовском море столбик термометра поднимется до 24-29 тепла.

Такая же погода сохранится и 9-10 июня, - рассказали синоптики, добавив: в вечерние часы местами в крае ожидаются дожди.