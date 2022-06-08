В Казахстане появились три новых области

8 июн. 8:55

В силу вступил указ президента Казахстана о создании трех новых областей: Абай, Жетысу и Улытау.

Административным центром области Абай стал город Семей, новый регион образован путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, района Аксуат, городов Семея и Курчатова.

Административным центром Улытау стал город Жезказган, регион образован из Жанааркинского и Улытауского районов, городов Жезказган, Каражал и Сатпаев, ранее входивших в состав Карагандинской области.

Область Жетысу образована путем выделения из Алматинской области районов Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский и Сарканский, городов Талдыкорган и Текели.

Как отмечал ранее в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, член политсовета правящей партии "Аманат" Марат Шибутов, Казахстан, по сути, вернулся к прежнему административному делению. "Все три – это существовавшие ранее, еще при СССР, области. Правда, Улытау была тогда Талды-Курганской областью с немного другими очертаниями, но в целом это просто восстановление прежних областей", - говорил он.

Дробление областей необходимо для развития городов. "У нас развитие города определяется его административным статусом. Райцентр растет лучше обычного города или села, город областного значения растет лучше, чем город районного значения, а областной центр – лучше всех. В Казахстане очень сильная зависимость развития от статуса населенного пункта и от участия государства", - пояснял Марат Шибутов.

Кроме того, разделенные области были слишком большими для эффективного управления. "Площадь Карагандинской области очень большая, 428 тыс кв км, из-за чего ею трудно управлять. В условиях отсутствия малой авиации требуются огромные затраты и усилия, чтобы ездить в районы. Восточно-Казахстанская область такая же большая, а Алматинская не только большая, но еще и густонаселенная. Чтобы улучшить управление, были восстановлены прежние области", - заключал политолог.