Туристическими чартерами воспользовались свыше 30 тыс россиян

8 июн. 8:40

С начала года более 30 тыс туристов в России воспользовались чартерной программой, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

Он заявил, что поддержка туроператоров и граждан продолжается в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", предоставляются субсидии на чартерные авиарейсы, стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза, появляются новые направления.

"Расширяем и географию полетов. Если в прошлом году туристам было доступно семь направлений, то в этом их уже 12. На текущий момент чартерами воспользовалось уже более 30 тыс человек. Всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тыс туристов", - рассказал Чернышенко.

Сегодня россияне могут воспользоваться чартерами в Дагестан, Чечню, Калининград, Татарстан, Владивосток, Тобольск, Тюмень, а также в Карелию, Бурятию, на Сахалин, Алтай, Камчатку.