Морские границы Турции будет охранять беспилотный катер SANCAR

8 июн. 8:21

В Турции на воду спущен беспилотный военный катер SANCAR, он станет важной составной частью системы защиты водных рубежей страны, пишет Anadolu.

Беспилотный катер разработан совместно специалистами оборонной верфи Yonca-Onuk и компании Havelsan для нужд ВМС Турции, сообщили В Управлении оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир принял участие в церемонии спуска на воду катера SANCAR, которая состоялась в районе Тузла.

Он отметил, что при разработке беспилотных катеров используется опыт разработки беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотный катер SANCAR водоизмещением 9 тонн и длиной 12,7 м развивает скорость до 40 узлов в час. Он оснащен 12,7- мм стабилизированной пулеметной системой STAMP-2, крылатыми ракетами UMTAS/ L-UMTAS.