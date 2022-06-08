Россия и Узбекистан увеличили сроки пребывания без регистрации

8 июн. 7:52

Правительства России и Узбекистана заключили соглашение, согласно которому срок пребывания граждан без регистрации взаимно увеличивается до 15 суток.

По соглашению, узбекистанцы могут находиться в России без регистрации 15 дней, тоже самое касается россиян, прибывших в Узбекистан. Документ вступил в силу 4 июня 2022 года.

Ранее россияне могли находиться в Узбекистане без регистрации только три дня, узбекистанцы в России - семь дней.

Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля (или соответствующей отметкой в паспорте).