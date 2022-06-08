Большинство россиян не боится заболеть оспой обезьян

8 июн. 7:34

Заражения оспой обезьян боится 21% россиян, выяснилось в ходе опроса "ВЦИОМ-Спутник".

Опрос показал, что 60% россиян слышали про оспу обезьян в Европе, но не знают подробностей, хорошо осведомлены о вирусе 25% опрошенных, еще 15% узнали об оспе обезьян во время участия в опросе.

Заболеть оспой обезьян опасаются 21% респондентов, 30% боятся, что вирус подхватят близкие. Большинство (64%) не боятся заразиться оспой обезьян.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 31 мая 2022 года, участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.