В США готовят план по снижению зависимости от российского урана

8 июн. 7:26

Власти США хотят за счет собственного производства сократить зависимость от поставок урана из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Джо Байдена подталкивает законодателей к тому, чтобы они поддержали план на сумму $4,3 млрд, предусматривающий закупку обогащенного урана напрямую у местных производителей, чтобы снизить зависимость США от поставок российского ядерного топлива", - сказал собеседник агентства.

По данным Bloomberg, этот вопрос обсуждался на встрече представителей Минэнерго США с законодателями. Стороны согласились, что на эти цели необходимо выделить средства из бюджета. В Минэнерго США считают, что "перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов". Средства будут направлены на создание мощностей для обогащения урана на территории США, чтобы в итоге закупать ядерное топливо было можно у местных производителей.

В США существует единственное предприятие, занимающееся обогащением урана для коммерческого использования, оно принадлежит европейскому консорциуму URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды).

По данным за 2020 год, США закупили у России порядка 23% общего объема обогащенного урана, необходимого для работы реакторов.