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В США готовят план по снижению зависимости от российского урана

В США готовят план по снижению зависимости от российского урана

Власти США хотят за счет собственного производства сократить зависимость от поставок урана из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Джо Байдена подталкивает законодателей к тому, чтобы они поддержали план на сумму $4,3 млрд, предусматривающий закупку обогащенного урана напрямую у местных производителей, чтобы снизить зависимость США от поставок российского ядерного топлива", - сказал собеседник агентства.

По данным Bloomberg, этот вопрос обсуждался на встрече представителей Минэнерго США с законодателями. Стороны согласились, что на эти цели необходимо выделить средства из бюджета. В Минэнерго США считают, что "перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов". Средства будут направлены на создание мощностей для обогащения урана на территории США, чтобы в итоге закупать ядерное топливо было можно у местных производителей.

В США существует единственное предприятие, занимающееся обогащением урана для коммерческого использования, оно принадлежит европейскому консорциуму URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды).

По данным за 2020 год, США закупили у России порядка 23% общего объема обогащенного урана, необходимого для работы реакторов.

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