В Турции рассказали о ходе реализации "зернового коридора" в Черном море

8 июн. 7:11

В вопросе вывоза зерна из черноморских портов Украины есть определенные продвижения, остается решить технические моменты, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет агентство Anadolu.

"Мы стремимся как можно скорее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с РФ и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Достигнуты определенные продвижения. Вместе с тем есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений", - поделился министр.

Среди обсуждаемых вопросов, рассказал Акар, остаются следующие: как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать порты от мин? Какие суда будут сопровождать сухогрузы?

Глава Минобороны Турции не исключил вероятность организации в стране переговоров по вопросу вывоза украинского зерна.