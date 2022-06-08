В Казахстане в силу вступили изменения в конституцию

8 июн. 6:42

В Казахстане 8 июня в силу вступили изменения и дополнения в конституцию, поддержанные гражданами на референдуме, состоявшемся 5 июня.

ЦИК республики сообщал, что поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей.

"Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенный на республиканский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы", - сообщается в среду в заявлении Центризбиркома страны.

Поправки вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума, уточнил ранее председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров.