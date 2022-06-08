Меркель заявила, что против запрета русской культуры

8 июн. 6:27

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что не считает нужным запрещать русскую культуру на Западе.

В интервью ее спросили, пригласила бы она сейчас снова в свой дом российскую оперную певицу Анну Нетребко, как это было несколько лет назад.

"Нет, я бы не сделала этого... Она делала политические вещи, которые я осуждаю", - ответила Меркель. Интервью было показано телеканалом Phoenix.

Также экс-канцлер разъяснила свое отношение к запрету русской культуры на Западе. "Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", - подчеркнула она.

В начале марта от сотрудничества с Нетребко отказались Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" и Баварская государственная опера, так как певица публично не осудила спецоперацию России на Украине. После этого Нетребко взяла паузу в концертной деятельности. Затем певица сообщила, что в конце мая возобновит выступления, первые пройдут в Европе. Нетребко отметила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. Ее выступления на Западе возобновились.