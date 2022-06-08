Ученые сообщили об опасности схода ледников на Северном Кавказе

8 июн. 6:11

В первой декаде июня в высокогорьях Северо-Кавказского федерального округа России высок риск схода ледников, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В первой декаде июня сохраняются высокие риски схода снежных и ледовых масс в горных районах республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания) и Республики Дагестан на высотах свыше 3 тыс м", - сообщается на сайте института.

Кроме того, на территории Дагестана и Адыгеи в этот же период прогнозируются крупные очаги природных пожаров, добавили в ВНИИ ГОЧС.