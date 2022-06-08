Турция осудила доклад Европарламента

8 июн. 23:55

Министерство иностранных дел Турции осудило доклад Европарламента (ЕП) по Турции за 2021 год. Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП 20 мая текущего года.

"Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, которые содержатся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС", - сказано в коммюнике.

В заявлении обращается внимание на то, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня "узкомыслящих" кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество. Однако в настоящее время ЕП занимает противоположную позицию, добавили в МИД.

В коммюнике отмечается, что подобная позиция Европарламента не вызывает удивления, поскольку ЕП толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма.

"Тем самым, ЕП утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении Турции, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения", - сказано в тексте.

Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты Европейского союза выполнят свои обязательства перед страной. Речь, в частности, идет об активизации процесса присоединения Турции к Евросоюзу, ускорении диалога по визовой либерализации и реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества, передает агентство Anadolu.