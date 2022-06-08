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Турция осудила доклад Европарламента

Турция осудила доклад Европарламента

Министерство иностранных дел Турции осудило доклад Европарламента (ЕП) по Турции за 2021 год. Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП 20 мая текущего года.

"Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, которые содержатся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС", - сказано в коммюнике.

В заявлении обращается внимание на то, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня "узкомыслящих" кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество. Однако в настоящее время ЕП занимает противоположную позицию, добавили в МИД.

В коммюнике отмечается, что подобная позиция Европарламента не вызывает удивления, поскольку ЕП толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма.

"Тем самым, ЕП утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении Турции, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения", - сказано в тексте.

Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты Европейского союза выполнят свои обязательства перед страной. Речь, в частности, идет об активизации процесса присоединения Турции к Евросоюзу, ускорении диалога по визовой либерализации и реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества, передает агентство Anadolu.

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