В Грузии реформируют полицию

7 июн. 23:55

Власти Грузии продолжат реформировать систему полиции. Об этом говорится в отчете правительства страны.

Основной акцент будет сделан на криминальную полицию и обеспечение безопасности в районах.

В отчете подчеркивается, что в настоящее время в Грузии находится в активной стадии реформа криминальной полиции. Ее цель - обеспечить эффективность расследования и увеличить раскрываемость, которая не превышает 50%.

Для повышения качества расследования уже разделены полномочия следователей и прокуроров. Кроме того, идет работа над увеличением роли следователей и повышением их независимости.

Помимо этого, для обеспечения общественной безопасности в Грузии ведется работа над новой системой по предотвращению преступлений и обеспечению порядка на местах. В частности, во всех районах Тбилиси вместо районных инспекторов начали работать офицеры правопорядка. Позже эту меру планируют распространить на все регионы Грузии, передает "Sputnik Грузия".