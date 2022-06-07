Конкурс в области событийного туризма проходит на Кавминводах

7 июн. 22:58

Конкурс "ТурПроект26" проводят для молодых специалистов со всей России на Кавминводах, такое сообщение распространило министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.

"Регионом проведения и тематическим объектом конкурса выбраны Кавминводы - один из самых привлекательных для туристов из разных регионов страны. Поэтому все проекты должны быть нацелены на популяризацию КМВ и рост турпотока в Ставропольский край", - цитирует его "Интерфакс".

Принять участие в конкурсе смогут учащиеся образовательных учреждений от 14 до 30 лет. Конкурс предполагает три номинации: на лучший событийный проект, лучший туристский проект и молодежный брендинг региона.

Участники представят инициативы по новым тематическим маршрутам и экскурсиям, мероприятиям, а также популяризации исторических мест. Оценивать их будут эксперты, в том числе общественные деятели и преподаватели.

Заявки принимаются до 14 июня. Награждение состоится 19 июня в Ессентуках в рамках фестиваля "Открытие курортных сезонов 2022".

