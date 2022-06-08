США ослабят нефтяные ограничения для Венесуэлы

Итальянская компания Eni и испанская Repsol получат разрешение на отгрузку венесуэльской нефти в Европу, начиная со следующего месяца, сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники, которые цитируют письмо, написанное Госдепартаментом США компаниям Eni и Repsol. В нем речь идет о том, что жесткая позиция Вашингтона в отношении венесуэльских санкций может быть ослаблена, поскольку партнеры США сталкиваются с дефицитом нефти из-за ограничений, введенных против России.

Oil Price отмечает, что объемы, которые Eni и Repsol смогут доставлять из Венесуэлы в Европу будут незначительными и едва ли окажут существенное влияние на мировые цены. По словам источника, нефть будет поставляться исключительно в Европу, и перепродать ее будет невозможно.

США начали намекать на готовность ослабить венесуэльские санкции еще в марте, когда Вашингтон впервые сообщил об эмбарго на российскую нефть и импорт топлива, а затем отправил в Каракас делегацию на переговоры.

Визит дипломатов оказался безрезультатным, но два месяца спустя Washington Post написала о том, что США снимут ограничения на венесуэльские операции Chevron и позволят гигантской корпорации напрямую вести переговоры о будущем производстве с PDVSA - государственной нефтегазовой компанией страны.

На территории Венесуэлы находятся крупнейшие доказанные запасы нефти в мире, однако после того как несколько лет назад Трамп ужесточил санкции в отношении южноамериканской страны, доходы от добычи у Каракаса небольшие. Ослабление ограничений может привести к увеличению производства на 400 тыс. баррелей в день в период, когда мировые потребители нефти борются за более дешевый энергоресурс.

Объемы, которые направят в Европу, вряд ли будут значительными, и, скорее всего, правительство Мадуро большой прибыли с них не получит. По словам источника Reuters, оплата за поставки будет производиться в счет погашения долга и выплаты дивидендов. Поставки могут начаться уже в июле.