Коронавирус добрался до Северной Кореи

Северная Корея заявляла об успехе в деле предотвращения распространения коронавируса и неоднократно отказывалась от предлагаемых вакцин, называя их бесполезными. Однако в мае ситуация изменилась. В серии срочных сообщений государственные СМИ КНДР объявили о вирусе, который распространяется ”чудовищными темпами”.

Как отмечает New York Times, было принято решение о локдауне; четыре миллиона человека заболели, десятки умерли. Для государства с населением в 25 млн человек перспектива кажется пугающей. Однако Северная Корея никогда просто так не делится плохими новостями. Почему факт вспышки Covid-19 был признан только сейчас?

Не стоит верить тому, что коронавирус проявился в Северной Корее недавно. Вирус распространялся по Китаю, у которого обширная граница с Северной Кореей. Также не стоит слишком полагаться на недавние заявления Северной Кореи о том, что она успешно борется со вспышкой. ”Ситуация с Covid, скорее всего, становится всё хуже”, - заявил на прошлой неделе исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Организация обеспокоена распространением вируса среди невакцинированных жителей Северной Кореи.

Вероятно, растущее число заболевших вынудило КНДР страну сделать признание. Но, вполне возможно, в данном случае имеет место и политика, поскольку о вспышке было заявлено накануне визита Байдена в Южную Корею и Японию.

Скорее всего, Ким преследует две цели. Ракетные испытания поддерживают напряженность в отношениях с США и Южной Кореей, за счет которого Северная Корея оправдывает наращивание ядерного потенциала и обеспечивает лидеру страны более уверенную позицию в любых предстоящих противостояниях или на переговорах.

Признание наличия пандемии - попытка спасти лицо и обеспечить гуманитарную помощь, а также поставки других товаров из Пекина, переживающего за то, что соседняя страна может погрузиться в кризис после того, как Ким оказался от предложенных ему вакцин. По сообщениям, всего через несколько дней после объявления о вирусе, Северная Корея направила три грузовых самолета в Шэньян за товарами первой необходимости. Еще больше помощи прибыло по железной дороге. Вполне возможно, что страна даже получила китайские вакцины.

Помощь государству однозначно нужна. Северные корейцы постоянно сталкиваются с нехваткой продовольствия. В большинстве больниц нет отопления, медикаментов и расходных материалов, лекарств. Нарисованные от руки плакаты призывают пациентов есть по две головки чеснока, пить настойку с яйцом и женьшенем и теплую воду с зеленым луком и сахаром от простуды и гриппа.

Едва ли Ким в настоящее время ведет диалог с Вашингтоном, Сеулом и Токио. Но если он принимает помощь от Пекина, США и их союзникам стоит найти способ выработать единую с Китаем политику в отношении их общих интересов по сдерживанию распространения вируса среди уязвимого населения Северной Кореи и вовлечению Пхеньяна в ядерные переговоры.

Во время голода 1990-х годов Северная Корея приняла беспрецедентное решение обратиться за международной помощью с продовольствием. В результате, представителей КНДР удалось усадить за стол переговоров. Возможно, нынешняя вспышка Covid - очередная возможность.