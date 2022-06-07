Грузия и Индонезия изучат опыт друг друга в доступности госуслуг

7 июн. 22:47

Грузия и Индонезия обменяются опытом в сфере доступности госуслуг и электронного управления. Соответствующий меморандум подписали министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и Тбилиси министр административных и бюрократических реформ Чахьо Кумоло.

На встрече министр юстиции Грузии рассказал индонезийскому коллеге о проектах мобильного дома юстиции, цифрового университета и других инновационных проектах.

После Чахьо Кумоло посетил Дом юстиции в Тбилиси и на месте ознакомился с работающими в Грузии госуслугами, передает "Sputnik Грузия".