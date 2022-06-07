ООН: ситуация на Украине затронула 1,6 млрд человек

7 июн. 21:53

Ситуация на Украине коснулась 1,6 млрд человек в мире. Об этом сообщила Группа по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, созданная под эгидой генерального секретаря ООН.

"Спустя более чем три месяца после начала на Украине мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, затронувшим жизни и средства около 1,6 млрд человек", - приводит сообщение Группы ТАСС.

Ранее сообщалось, что 8 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан выступят пресс-конференции по данной теме.