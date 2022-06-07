В московском метро покажут видеоролик о Карачаево-Черкесии

7 июн. 21:46

В течение недели в поездах и на станциях всех веток московского метро будут транслировать видеоролик о Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Живописные места и достопримечательности, исторические памятники и крупнейший астрономический центр наземных наблюдений объектов Вселенной - САО РАН - все это за полторы минуты смогут увидеть гости и жители столицы на экранах московского метрополитена", - написал Темрезов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Проект реализуется постпредством КЧР в Москве в рамках празднования 100-летия республики.

"С учетом колоссального ежедневного потока пассажиров в московской подземке, с нашим регионом за семь дней познакомятся больше 5 млн человек", - добавил Темрезов.