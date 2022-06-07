Минфин США отслеживает попытки обхода санкций против РФ с помощью золота

7 июн. 22:25

Власти США пристально следят за любыми попытками обойти санкции против РФ посредством использования золотого резерва, заявила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

"Это очень важный вопрос. <…> Мы внимательно следим за любыми попытками <…> обойти наши санкции, связанные с Россией, посредством использования золота", - приводит слова министра ТАСС.

По ее словам, американскими властями было дано разъяснение, что "связанные с золотом транзакции с участием России могут подпадать под санкции", введенные США в отношении российской стороны.