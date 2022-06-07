Украинские беженцы оказывают серьезное давление на Европу 

Европейские страны открыли свои границы для беженцев, спасающихся от конфликта на Украине. Теперь им приходится решать всё больше проблем, спровоцированных самым масштабным кризисом беженцев со времен Второй мировой войны. По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 6,5 млн человек бежали с Украины в соседние страны.

Global China Daily пишет, что ЕС оказался благосклонным к украинским беженцам: в начале марта был принят чрезвычайный план, позволяющий им въезжать во все 27 стран блока без виз. Гражданам Украины также было предоставлено право работать и жить в ЕС сроком до трех лет. Многие европейцы впустили беженцев в свои дома.

Польша остается главным пунктом назначения беженцев, приняв более 3 млн из них. В апреле число прибывающих упало до 20 тысяч в день со 100 тысяч в начале марта, сообщила официальный представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.

Одна часть беженцев отправилась дальше, вторая - вернулась домой, но многие по-прежнему в Польше и получают правительственную поддержку. В стране зарегистрировано около 1,1 млн человек, большинство из них - женщины и дети. Им предоставляется государственный идентификационный номер, гарантирующий доступ к услугам.

Другие соседние страны тоже приняли у себя значительное количество беженцев: Россия и Румыния - по миллиону человек, а Венгрия - 700 тыс. По данным УВКБ ООН, самое большое количество украинских беженцев среди несоседних стран в Германии, Чехии и Италии.

Европейские страны сталкиваются с серьезными проблемами, предоставляя долгосрочную помощь беженцам. Reuters передает, что за три месяца духсоттысячное население польского Жешува выросло вполовину. По словам Конрада Фийолека, мэра города, расположенного в ста километрах от границы, в Жешуве необходимо строить новые школы и дома, чтобы все беженцы смогли адаптироваться.

Politico сообщает, что министры финансов десяти европейских стран, включая Польшу, Болгарию и Чехию, призвали ЕС усилить финансирование и обеспечить более гибкие правила расходования средств, чтобы разметить украинских беженцев.

Тяжелое бремя

”ЕС столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за ситуации на Украине”, - заявили министры финансов, добавив, что беженцы - тяжелое бремя для системы социальной безопасности десяти стран.

Польша отказалась от ряда льгот для беженцев, в том числе выплат для семей, которые их принимают, а также бесплатного проезда на общественном транспорте. По закону, принятому в марте, те, кто принимал в своих домах беженцев, получали по $9 ежедневно, однако этих выплат больше не будет.

Чешская Республика призывает беженцев из Украины устраиваться на работу, поскольку те, кто не работают, рискуют потерять социальные пособия.

Чжан Лихуа, профессор кафедры международных отношений и директор Центра китайско-европейских отношений в пекинском университете Цинхуа говорит, что с точки зрения географии, европейские страны, граничащие с Украиной, в частности Польша и Румыния, более всего страдают от кризиса беженцев. ”Эти страны - члены ЕС, однако по ряду исторических причин их экономическое развитие отстает от среднего по Европе. Этот фактор осложняет процесс принятия беженцев и оказания им помощи в аккомодации”, - говорит профессор.

По данным брюссельского исследовательского центра Bruegel, в этом году размещение у себя украинских беженцев может стоить Европе €46 млрд. Это примерно четверть общего бюджета ЕС, составляющего €171,8 млрд. Цифра, скорее всего, вырастет с прибытием в блок новых беженцев.

По словам Тяня Дэвеня, заместителя директора Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Академии общественных наук КНР, страны центральной и восточной Европы противились принятию беженцев с тех пор, как начался кризис 2015 года. Многие государства блока заперли двери для сирийских беженцев, а в прошлом году - и для афганских.

Европейским странам становится всё тяжелее принимать украинских беженцев, и со временем в Европе может сложиться в целом негативное отношение к остающимся надолго украинцам. Сложно будет гарантировать сохранение скоординированного подхода к размещению украинцев, говорит Тянь.