В Дагестане усовершенствуют рыбохозяйственный  комплекс

7 июн. 22:05

Власти Дагестана разработают концепцию развития рыбохозяйственного комплекса республики, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что стратегия позволит определить приоритетные направления и решения острых проблем отрасли.

По словам, врио председателя комитета по рыбному хозяйству региона Виктора Руденко, в настоящее время практически вся выловленная в республике рыба вывозится за пределы региона на переработку. "В результате основная часть налоговых отчислений поступает в бюджеты других регионов. В целях определения приоритетных направлений развития отрасли, на основании имеющейся информации, разработан проект Концепции развития рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан",- приводит слова Руденко ТАСС.