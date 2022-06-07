Шквалистый ветер и гроза обрушатся на Ставрополье

7 июн. 21:31

В Ставропольском крае в ночь на 8 июня пройдёт сильный дождь с грозой, градом, шквалистым ветром до 20-25 м/с. Днем ливни прекратятся, а ветер стихнет, информирует краевой Гидрометцентр.

Столбики термометров в среду днем поднимутся до +30 градусов, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится и в четверг, 9 июня.