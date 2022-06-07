В Армении по делу о беспорядках у резиденции премьера арестовали 10 человек

7 июн. 21:14

Следственный комитет Армении в рамках уголовного дела, связанного с беспорядками у резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, привлек в качестве обвиняемых 15 человек, 10 из них арестованы, информирует пресс-служба ведомства.

"Принимаются необходимые меры для установления личностей организаторов беспорядков и других причастных лиц. В ходе предварительного следствия по уголовному делу приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых 15 человек. В отношении 10 лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу 3 июня протестующие заблокировали здание правительства Армении, а затем попытались перекрыть выходы из резиденции премьер-министра. В результате стычки с полицией правоохранителями был произведен ряд задержаний.