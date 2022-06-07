В США высказалась за мирное сосуществование Израиля и Палестины

7 июн. 21:55

США считают необходимым добиться скорейшего мирного сосуществования Израиля и Палестины как двух свободных и суверенных государств. Об этом в ходе своего онлайн-выступления в вашингтонском Атлантическом совете заявила и.о. заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Яэл Лемперт.

По ее словам, в текущем палестино-израильском конфликте необходимо добиться как "ощутимых улучшений в жизни палестинцев", так и "прогресса в достижении давней цели продвижения мира путем переговоров между израильтянами и палестинцами".

"Палестинцы и израильтяне заслуживают равных свобод, безопасности, возможностей и достоинства", - подчеркнула Лемперт.

Она обратила внимание на то, что ранее президент США, госсекретарь и другие представители американской администрации дали это ясно понять, что решение о создании двух государств - это лучший способ обеспечить будущее Израиля как еврейского демократического государства, живущего в мире с жизнеспособным и демократическим палестинским государством, передает ТАСС.