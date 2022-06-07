Иран нацелился на увеличение товарооборота с Россией до $40 млрд в год

7 июн. 20:47

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что сейчас сложились хорошие условия для укрепления и расширения связей между Исламской Республикой и Россией.

Он подчеркнул, что министерство готово в дополнение к усилиям в стратегической сфере двух стран поддержать также сотрудничество между разными государственными органами и ведомствами.

Кроме того, Оуджи обратил внимание на то, что визит иранского президента Эбрахима Раиси в Россию и недавняя поездка вице-премьера РФ Александра Новака в Иран свидетельствуют о серьезной решимости страны в расширении отношений.

"С нынешними соглашениями и контрактами, часть которых уже реализованы в энергетической сфере, через полтора года можем увеличить товарооборот между двумя странами до $40 млрд", - приводит его слова агентство IRNA.

Глава Миннефти также прокомментировал запуск единой денежной системы перевода валют между Ираном, Россией и Китаем. "Это показывает существующие потенциалы между тремя странами и изменение баланса сил на международной арене", - добавил Оуджи.

Напомним, в конце мая министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил на встрече в Тегеране с вице-премьером РФ Александром Новаком, что Исламская Республика стремится к тому, чтобы товарооборот с Россией достиг $40 млрд.