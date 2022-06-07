Диетолог рассказала, кому не следует есть мороженое

7 июн. 21:05

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о том, для кого мороженое может быть опасным.

Поскольку в мороженом содержится жир и сахар, оно может быть вредным для людей с серьезными метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, передает телеканал "Москва 24".

"С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес и дополнительные проблемы и риски для здоровья", – сказала она, добавив, что лакомство не следует есть людям с непереносимостью молочных компонентов и отдельных ингредиентов мороженого.